Байден раскритиковал Трампа за отношение к Путину

Президент США Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа за восхищение главой российского государства Владимиром Путиным, пишет издание The Hill.

Также американский лидер осудил Трампа за то, что тот сравнивал письма от главы КНДР Ким Чен Ына с «любовными посланиями».

По словам главы Белого дома, переизбрание Трампа может создать угрозу американской демократии.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что восстановит мир на планете «через силу», если снова займет должность.

В декабре бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл заявила, что президент России Владимир Путин знает, каким образом можно манипулировать Дональдом Трампом.

17 декабря бывший президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, объясняя, что нынешний глава Соединенных Штатов Джо Байден является угрозой демократии, так как преследует политических оппонентов в суде.

Джо Байден уверен, что Трамп готов принести в жертву демократическую систему в стране, добиваясь возвращения к власти.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.