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Стало известно, какая европейская страна НАТО тратит больше всех на оборону

IFO: Польша тратит больше всех на оборону в рамках НАТО среди европейских стран

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Global Look Press

Польша является лидером среди стран НАТО по расходам на оборону среди европейских государств, следует из данных Немецкого института экономических исследований (IFO).

Как отмечается в материале, Североатлантический альянс требует от членов тратить не менее 2% ВВП на оборону, однако только 10 стран континента из общего числа достигают этой цели.

По данным исследования, Польша тратит на военные расходы 3,9% ВВП. За ней следуют Греция (3%) и Эстония (2,7%). Также отметку трат в необходимые 2% перешагнули Финляндия, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Великобритания.

Меньше всего тратят на оборону Бельгия и Люксембург, их военные расходы составляют 1,1%. и 0,7% ВВП.

«В нынешней напряженной экономической ситуации некоторым европейским странам трудно увеличить расходы на оборону в соответствии с обязательствами НАТО. На сегодняшний день целевой показатель в 2 процента достигнут почти исключительно на восточном фланге НАТО», — говорится в тексте.

До этого в Польше заявили о росте военных расходов в стране в 3,5 раза.

Ранее сообщалось, что в НАТО ищут способы для увеличения помощи Украине.

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