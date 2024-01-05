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В Ираке заявили о необходимости вывода международной коалиции из страны

Премьер Ирака заявил о необходимости вывода международной коалиции из страны

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Imago/M. Popow/Global Look Press

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что Багдад не отступит от позиции, согласно которой присутствие международной коалиции на территории страны следует прекратить. Его слова приводит телеканал Al-Sumaria.

«Правительство подтверждает свою твердую позицию по прекращению присутствия международной коалиции в стране после того, как для этого закончились оправдания», — заявил ас-Судани.

Он также отметил, что власти определяют дату начала переговоров в рамках комитета, который был создан для разработки мер по выводу коалиции из Ирака.

Мухаммед ас-Судани также осудил удары коалиционных сил по отрядам шиитского ополчения, которые, согласно заявлению, «являются официальными формированиями и подчиняются государству».

До этого государственный департамент США объявил действующую в Ираке проиранскую военизированную группировку «Катаиб Сайид аш-Шухада» и ее лидера Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи международными террористами.

Такое решение последовало за участившимися обстрелами американских войск и баз в Сирии и Ираке. США возлагают ответственность за атаки в регионе на союзников Ирана.

Ранее США нанесли удар по автомобилю командира «Хезболла Ан-Нуджаба».

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