США нанесли удар по автомобилю командира «Хезболла Ан-Нуджаба»

Американские военные нанесли удар по автомобилю командира проиранского шиитского движения «Хезболла Ан-Нуджаба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного чиновника США.

Имя командира не уточняется. По данным журналистов, он и один из его помощников были ликвидированы в результате удара.

Американские власти считают, что движение «Хезболла Ан-Нуджаба» ранее атаковало силы США в Ираке.

2 января бойцы шиитской партии «Хезболла» блокировали проезды в южный пригород Бейрута. Это произошло после атаки израильского беспилотника на штаб-квартиру палестинского радикального движения ХАМАС. Теперь эстакады, ведущие в шиитские районы ливанской столицы, перекрыты. По словам местных жителей, у них отключена мобильная связь.

Ливанское агентство NNA сообщало, что израильский беспилотник поразил офис ХАМАС в южном пригороде Бейрута в районе Аль-Мушаррафия.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.