Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Балтийское море после вступления Швеции и Финляндии в НАТО станет озером НАТО. Заявление прозвучало в интервью Financial Times.

«Балтийское море, к которому Россия также имеет доступ, станет «озером НАТО», — заявил он.

По его словам, это случится, когда Швеция вступит в Североатлантический альянс.

В ноябре военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин прокомментировал сообщения о том, что Великобритания отправит военные корабли в Балтийское море для защиты подводной инфраструктуры. По его словам, не смотря на нарастающее давление на Россию, НАТО не удастся заблокировать Балтику. Он напомнил, что Российская Федерация планомерно улучшает работу Вооруженных сил на севере РФ. В настоящее время, по его словам, восстанавливается Ленинградский военный округ, который позволит значительно повысить эффективность российского флота в акватории Балтийского моря.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что не исключает провокаций со стороны Латвии, Литвы и Эстонии в Балтийском море.