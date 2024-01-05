В Совфеде указали на точку уязвимости администрации Байдена

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал помощь Украине со стороны Вашингтона важной «точкой уязвимости» Демократической партии США и администрации действующего президента Джо Байдена. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя заявление кандидата на пост главы Соединенных Штатов Рона Десантиса о том, что Байден не называет американцам конечную цель поддержки Украины.

По его словам, несмотря на то что главные темы американских дебатов – внутриполитические, вопрос помощи Украине является важной «точкой уязвимости» демократов и администрации Байдена.

«И по мере приближения выборов республиканские кандидаты будут все чаще давить на эту точку», — написал Пушков.

До этого губернатор штата Флорида, кандидат в президенты от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что Байден даже не в состоянии сказать нам, какая конечная цель в поддержке Украины.

По словам политика, приоритетами для США являются защита собственной границы и Китай, а в Белом доме игнорируют эти угрозы, отправляя деньги Украине, идущие на оплату пенсий и зарплат бюрократам.

Он считает, что США нужно завершить украинский конфликт, а Европе — делать больше для выполнения своих обязанностей в рамках НАТО и увеличить помощь Украине, так как РФ является для европейских стран «большей угрозой».

Ранее в Совфеде назвали провокацией новогоднее обращение американского посольства.