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В Совфеде назвали провокацией новогоднее обращение американского посольства

Сенатор Бондарев назвал обращение посольства США вражеской провокацией

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Антон Денисов/РИА Новости

Новогоднее обращение посольства США к россиянам можно расценить как вражескую провокацию и попытку воздействовать на настроения граждан. Об этом заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram-канале.

«Новогоднее обращение посольства США в России к россиянам я расцениваю как очередную неумелую провокацию. По-другому и нельзя назвать подобное изложение информации: враждебная держава хочет донести нашим гражданам свои извращенные мысли», — поделился своим мнением сенатор.

Ранее посольство США опубликовало обращение к гражданам России, в котором, среди прочего, предложило диалог с теми, кто желает конструктивного будущего.

После этого председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал заявление американского дипломатического представительства вмешательством во внутренние дела страны.

До этого в посольстве РФ отреагировали на заявление Байдена об атаке России на НАТО.

Ранее в консульском отделе посольства РФ в США анонсировали значительное сокращение штата.

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