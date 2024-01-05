Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который призывал передать Киеву ракеты большой дальности, клятвопреступником и любителем «подгадить России». Соответствующие заявления он сделал в беседе с РИА Новости.

«Это еще одни любители подгадить России. Желательно — чужими руками», — сказал Константинов.

Он напомнил, что подпись «лжеца и клятвопреступника Сикорского» стоит под «гарантиями» бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, от которых глава МИД Польши отрекся «буквально на следующий день». Теперь Сикорский призывает страны Запада передать дальнобойное оружие для ударов по России, отметил Константинов.

«А Польша в этой формуле — где? Какая у нее роль?» — сказал глава парламента Крыма.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призывал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России.

До этого в Государственной думе жестко ответили на призыв Польши снабдить дальнобойными ракетами Вооруженные силы Украины для атак по территории России.

Ранее в Крыму назвали Польшу главным разжигателем в НАТО.