Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Польша является главным провокатором в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Польские политики, несмотря на смену власти, продолжают играть роль главных натовских провокаторов. Они уверенно идут курсом превращения своей страны в первого смертника Запада, желающего сгореть в пламени большой войны. Ведь основным маршрутом таких поставок будет, прежде всего, польская территория», — заявил Мурадов.

Постпред Крыма отметил, что глава МИД Польши Радослав Сикорский выражает общее мнение «ястребов» в НАТО. Мурадов добавил, что в Крыму считают планы Польши по эскалации конфликта на Украине жизненной угрозой.

До этого в Государственной думе жестко ответили на призыв Польши снабдить дальнобойными ракетами Вооруженные силы Украины для атак по территории России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла, что слова Сикорского направлены против самой Польши.