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В США обвинили Демократическую партию в стремлении к вечной власти

Ведущий Fox Хэннити обвинил Демократическую партию в стремлении к вечной власти

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Kevin Lamarque/Reuters

Ведущий Fox News Шон Хэннити заявил, что многих членов Демократической партии на самом деле не волнует демократия в Соединенных Штатах. В эфире своей авторской программы он заявил, что Демпартия хочет «вечной власти»

«Конечно, многих демократов демократия на самом деле не волнует. Они просто хотят вечной власти, одной партии, без сдержек, противовесов и инакомыслия. В глубине души они верят, что нам, американскому народу, нам просто нельзя доверять и что мы не должны иметь права голоса при принятии решения о голосовании», — сказал Хэннити.

До этого он заявил, что сегодня мир расплачивается за последствия внешней политики Джо Байдена.

«Мы видим, как Китай открыто планирует вторжение или то, что они называют воссоединением. Это вторжение на нашего союзника Тайвань… <…> Помимо всех краж интеллектуальной собственности и всей их несправедливой торговой практики [со стороны КНР], мы теперь видим войну в Европе… Кажется, конца этому не видно», — сказал Хэннити.

Ранее в конгрессе анонсировали процесс по импичменту Байдену в 2024 году.

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