В конгрессе анонсировали процесс по импичменту Байдену в 2024 году

Конгрессмен, член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что в 2024 году начнется процесс по импичменту президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом она заявила в интервью порталу Just the news.

«Я думаю, американцы смогут проследить в этом году за грядущим процессом импичмента президента Байдена», — утверждает Грин.

13 декабря 2023 года республиканцы в конгрессе США выразили готовность объявить голосование по импичменту Байдену. Они подчеркнули, что голосование необходимо, чтобы «дать им полные полномочия» для проведения расследования по этому вопросу на фоне ожидаемых юридических проблем со стороны Белого дома.

До этого представители Республиканской партии США, заседающие в конгрессе, объявили о намерении проверить, препятствовал ли американский президент Джо Байден парламентскому расследованию в отношении своего сына, Хантера Байдена.

Ранее Fox News включил Джо Байдена в число главных политических неудачников страны.