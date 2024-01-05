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На Западе указали на истощение ПВО Украины после ударов ВС РФ

Newsweek: удары ВС РФ истощили украинскую ПВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Удары вооруженных сил России по объектам военной инфраструктуры на Украине истощили возможности ПВО этой страны. Об этом сообщает Newsweek.

Как следует из текста, опасения по поводу истощения систем противовоздушной обороны Украины растут в том числе из-за того, что помощь стран Запада Киеву в последнее время сократилась до минимума.

В материале также указывается, что у мобильных комплексов украинского ПВО кончаются боеприпасы, что осложняет ситуацию для Киева.

2 января российская армия провела массированную воздушно-ракетную атака по военным объектам на Украине. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказ по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения в Киеве и Киевской области.

До этого бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что украинцы находятся в паническом состоянии из-за продолжающегося наступления российских вооруженных сил.

Ранее в Британии оценили тактику России на Украине.

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