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В Британии оценили тактику России на Украине

The Telegraph: ВС РФ наносят удары по объектам оборонной промышленности Украины

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские вооруженные силы наносят удары по оборонно-промышленному комплексу Украины, чтобы ослабить военный потенциал страны. С такой оценкой выступила британская газета The Telegraph.

«Министерство обороны Великобритании заявило, что удары Москвы около сотней высокоскоростных снарядов по Киеву и Харькову <...>, вероятно, были нацелены на украинские объекты производства беспилотников и ракет», — следует из текста.

В материале также отмечается, что цель атак ВС РФ заключается в ослаблении военного потенциала Киева, чтобы лишить его способности наносить собственные удары.

«Эти новые операции предполагают, по крайней мере, временное изменение подхода к дальним ударам России. Российские специалисты по планированию почти наверняка осознают растущую важность относительного оборонно-промышленного потенциала…» — пишут авторы.

2 января российская армия провела массированную воздушно-ракетную атака по военным объектам на Украине. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказ по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения в Киеве и Киевской области.

Ранее Путин пообещал, что Россия продолжит удары по военным объектам Украины.

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