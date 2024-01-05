Байдена обвинили в кризисе национальной безопасности США

Конгрессмен, член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин обвинила действующего главу государства Джо Байдена в организации кризиса национальной безопасности из-за ситуации на границе. Об этом она написала на странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Режим Байдена отказывается обеспечить безопасность нашей границы и создал кризис национальной безопасности», — написала парламентарий.

Она подчеркнула, что не будет голосовать за финансирование правительства, которое «изменяет американскому народу, проводя политику, которая систематически приводит к вторжению и усиливает картели».

Число незаконных переселенцев со стороны Мексики в США за первый зимний месяц превысило 300 тыс. человек. Это цифра — абсолютный исторический рекорд, сообщил телеканал Fox News.

«Между 1 и 31 декабря более чем 302 тысячи мигрантов совершили задокументированные попытки пересечения южной границы США», — рассказали тележурналистам в американской таможенно-пограничной службе.

В ведомстве уточнили, что это максимальное число нелегалов за один месяц, зафиксированное с момента ведения статистики.

Ранее в конгрессе США оценили прогресс по пограничному соглашению.