Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байдена обвинили в кризисе национальной безопасности США

Конгрессмен Грин обвинила Байдена в кризисе национальной безопасности США

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Конгрессмен, член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин обвинила действующего главу государства Джо Байдена в организации кризиса национальной безопасности из-за ситуации на границе. Об этом она написала на странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Режим Байдена отказывается обеспечить безопасность нашей границы и создал кризис национальной безопасности», — написала парламентарий.

Она подчеркнула, что не будет голосовать за финансирование правительства, которое «изменяет американскому народу, проводя политику, которая систематически приводит к вторжению и усиливает картели».

Число незаконных переселенцев со стороны Мексики в США за первый зимний месяц превысило 300 тыс. человек. Это цифра — абсолютный исторический рекорд, сообщил телеканал Fox News.

«Между 1 и 31 декабря более чем 302 тысячи мигрантов совершили задокументированные попытки пересечения южной границы США», — рассказали тележурналистам в американской таможенно-пограничной службе.

В ведомстве уточнили, что это максимальное число нелегалов за один месяц, зафиксированное с момента ведения статистики.

Ранее в конгрессе США оценили прогресс по пограничному соглашению.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами