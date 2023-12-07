Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кандидата в президенты США окрестили «фашисткой»

Рамасвами назвал Хейли фашисткой на дебатах республиканской партии

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами раскритиковал свою соперницу, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, во время дебатов, назвав ее «фашисткой». Его слова приводит The Hill.

Рамасвами подверг критике предложение Хейли, согласно которому пользователи в социальных сетях должны регистрироваться только под своим настоящим именем для обеспечения национальной безопасности.

«Единственный человек, более фашистский, чем режим Байдена, — это Никки Хейли, которая считает, что правительство должно идентифицировать каждого из этих людей с удостоверением личности», — сказал Рамасвами.

Он подчеркнул, что с такими взглядами Хейли «нельзя допускать к рычагам власти, не говоря уже о Белом доме».

До этого сообщалось, что сторонники и члены Республиканской партии, выступающие против кандидатуры экс-президента Дональда Трампа, оказывают все большую поддержку бывшему постпреду США при ООН Никки Хейли, которая также принимает участие в президентской гонке.

Как пишет Politico, возросшую поддержку Хейли демонстрируют результаты опросов общественного мнения. Так, в штатах Нью-Гэмпшир и Южная Каролина она опередила губернатора Флориды Рона Десантиса, который считался главным конкурентом Трампа в Республиканской партии. В штате Айова Хейли и Десантиса поддерживают одинаково, следует из текста. Однако оба кандидата уступают по популярности Трампу.

Ранее в МИД РФ предложили провести тест на умственные способности экс-постпреда США.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами