Экс-директор ЦРУ оценил действия США в Красном море

Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что оптимистичен по поводу действий Вашингтона в Красном море. По его словам, у США «хорошая разведка», которая может смягчить опасность от хуситов, обстреливающих коммерческие суда, передает The Hill.

«Я действительно думаю, что Соединенные Штаты вместе с Великобританией и другими игроками собираются принять меры для смягчения потенциальной опасности, которую представляют хуситы», — заявил Бреннан.

По его словам, Вашингтон обладает данными о том, где располагается военная инфраструктура хуситов из Йемена.

На безопасность прохождения судов в Красном оказал влияние конфликт между Палестиной и Израилем. Хуситы из Йемена заявили, что не позволят кораблям, связанным с Израилем, проходить через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив до прекращения операции в палестинском анклаве.

До этого командующий военно-морскими силами США на Ближнем Востоке Брэд Купер заявил, что йеменские повстанцы-хуситы не демонстрируют признаков того, что собираются прекратить «безрассудные» нападения на коммерческие суда в Красном море.

Ранее экс-командующий НАТО призвал Байдена к «более агрессивному ответу» на атаки хуситов.