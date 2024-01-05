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Про Хантера Байдена снимают фильм

NYP: про Хантера Байдена снимают фильм, чтобы показать «приличного человека»

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Jonathan Ernst/Reuters

Адвокат из Лос-Анджелеса Кевин Моррис, входящий в окружение сына президента США Хантера Байдена, готовит о нем документальный фильм, чтобы показать «приличного и трезвого человека». Об этом сообщает газета The New York Post.

В публикации отмечается, что проект Морриса должен показать более приличного сына президента, который «рисует, продает свое искусство, воспитывает сына и ведет повседневную жизнь трезвого взрослого человека с продолжающимися уголовными расследованиями».

Издание подчеркивает, что Морриса считают спонсором и покровителем Байдена-младшего (The New York Post называет Морриса «папиком»). Они познакомились в ноябре 2019-го на мероприятии по сбору средств в рамках избирательной кампании тогда еще будущего президента США Джо Байдена.

До этого стало известно, что Хантер Байден стал серьезным препятствием для переизбрания нынешнего главы государства на второй срок в 2024 году.

До этого сообщалось, что сын президента США впервые предстанет перед федеральным окружным судом в штате Калифорния по делу о неуплате налогов на сумму $1,4 млн 11 января 2024 года.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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