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Экс-госсекретарь США заявил, что Байден оказал американцам медвежью услугу

Экс-госсекретарь Помпео указал на распад американского сдерживания при Байдене

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Jacquelyn Martin/Reuters

Бывший госсекретарь США заявил, что действующий глава государства Джо Байден «ускорил темпы распада» американского сдерживания на мировой арене, оказав тем самым гражданам страны медвежью услугу. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Президент Байден допустил такой ускоренный темп распада нашего сдерживания, который мы создали за четыре года, пока с президентом Трампом работали, что действительно оказал американскому народу медвежью услугу, и это опасно», — заявил Помпео.

По его мнению, глава КНДР Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин больше не думают, что «Соединенные Штаты встанут и защитят свои самые священные ценности».

До этого ведущий Fox News Шон Хэннити заявил, сегодня мир расплачивается за последствия внешней политики Джо Байдена. В эфире своей авторской программы он заявил, что Китай нацелен на воссоединение с Тайванем, а конца конфликту между Россией и Украиной также не видно.

По его словам, Байдену не удалось предотвратить один из самых крупных конфликтов в новейшей истории, имея в виду противостояние между Москвой и Киевом.

Ранее в США указали на слишком мягкую внешнюю политику Байдена.

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