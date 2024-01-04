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В Сербии хотят возобновить всеобщий призыв в армию

Генштаб Сербии выступил с инициативой к президенту возобновить всеобщий призыв

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Reuters

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Генеральный штаб обратился к президенту страны Александру Вучичу с инициативой о возобновлении общеобязательной военной службы. Об этом пишет телеканал N1.

По словам министра обороны, это решение продиктовано оценками безопасности страны.

«Нам нужно пополнить резерв. 13 поколений миновали вооруженные силы, обязательной военной службы не было. Ради нашей безопасности нужны новые рекруты, которые будут всегда готовы защищать страну», — заявил Вучевич.

Он отметил тенденцию, что многие европейские страны вводят обязательную военную службу. Министерство предлагает, чтобы период обязательной службы составлял не больше 4 месяцев, подчеркнул Вучевич.

До этого премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил о необходимости решительной реформы армии ФРГ, чтобы она была готова защитить страну от потенциальных угроз. В интервью газете Bild он призвал вернуть регулярный призыв и поставить в вооруженные силы 100 000 дронов.

Ранее Вучич допустил возможность совместных учений Сербии и НАТО.

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