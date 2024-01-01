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Путин оценил силу ударов ВС РФ по военным объектам Украины

Путин: Россия наносит чувствительные удары по военным объектам Украины

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия наносит достаточно чувствительные удары высокоточным оружием по военным объектам Украины и будет продолжать это делать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными, сообщает ТАСС.

«Мы бьем высокоточным оружием. <...> И они достаточно чувствительные — эти удары. Так и будем делать», — сказал Путин.

По его словам, удары российской армии приходятся по объектам, где украинские военачальники принимают решения, а также по местам скопления военнослужащих и наемников.

До этого Путин заявил, что ни у одной армии в мире нет таких средств поражения, как у российской. Он отметил, что вооруженные силы других стран не готовы к постоянному росту дееспособности Вооруженных сил РФ, которые готовы применять самые современные вооружения.

1 января Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками спецоперации на Украине.

Ранее глава государства заявил об абсолютной непобедимости России.

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