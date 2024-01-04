Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-офицер ВС США указал на проигрыш Украины в конфликте с Россией

Экс-офицер ВС США Беннет заявил, что Россия уже победила в конфликте на Украине

close
100%
Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Бывший офицер ВС США, политолог Скотт Беннет выразил точку зрения, что украинский конфликт, по сути, закончен, потому что Россия уже одержала в нем победу. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Он подчеркнул, что лидеры стран Запада, а также финансист Джордж Сорос и фонд Билла Гейтса «отчаянно пытались свергнуть Россию, начиная с Украины», но им не удалось реализовать такое развитие событий.

По словам политолога, Запад продолжит терпеть неудачи в своих попытках, потому что «решимость и самоотверженность российского народа несгибаема».

«Поэтому в ближайшие дни огонь в сердцах русских людей будет разгораться еще ярче. А конфликт на Украине, по сути, проигран. Россия в нем победила», — констатировал Беннет.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет плана Б при сокращении помощи Запада.

Глава украинского внешнеполитического ведомства пояснил, что в Киеве надеются, что западные союзники продолжат оказывать военную поддержку. В случае прекращения или значительного сокращения этой помощи, как заявил Кулеба, Украина будет продолжать бороться при помощи имеющихся в наличии ресурсов.

Ранее на Украине раскрыли план Зеленского по Крыму.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами