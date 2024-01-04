Бывший офицер ВС США, политолог Скотт Беннет выразил точку зрения, что украинский конфликт, по сути, закончен, потому что Россия уже одержала в нем победу. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Он подчеркнул, что лидеры стран Запада, а также финансист Джордж Сорос и фонд Билла Гейтса «отчаянно пытались свергнуть Россию, начиная с Украины», но им не удалось реализовать такое развитие событий.

По словам политолога, Запад продолжит терпеть неудачи в своих попытках, потому что «решимость и самоотверженность российского народа несгибаема».

«Поэтому в ближайшие дни огонь в сердцах русских людей будет разгораться еще ярче. А конфликт на Украине, по сути, проигран. Россия в нем победила», — констатировал Беннет.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет плана Б при сокращении помощи Запада.

Глава украинского внешнеполитического ведомства пояснил, что в Киеве надеются, что западные союзники продолжат оказывать военную поддержку. В случае прекращения или значительного сокращения этой помощи, как заявил Кулеба, Украина будет продолжать бороться при помощи имеющихся в наличии ресурсов.

Ранее на Украине раскрыли план Зеленского по Крыму.