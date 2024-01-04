На Украине раскрыли план Зеленского по Крыму

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться британской аудитории. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Politeka.

Эксперт прокомментировал интервью главы украинского государства, которое тот дал британскому журналу Economist. Зеленский заявил в этом интервью, что в 2024 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточатся на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке. Он отметил, что изолирование полуострова и подрыв российских военных возможностей является особо важным для Киева.

«Этот стратегический пункт (операции против Крымского полуострова. — «Газета.Ru») — президент говорит о нем для британской аудитории. Говорит, вот смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах», — сказал Бортник.

Он пояснил, что Соединенное Королевство воспринимает конфликт с Российской Федерацией как «еще одну Крымскую войну». Именно британские вооружения найдут наиболее активное применение во время операций против полуострова. В частности, речь идет о крылатых ракетах Storm Shadow и морских беспилотниках, указал политолог.

До этого депутат Госдумы России Михаил Шеремет заявил, что новогоднее обращение Зеленского, в котором тот назвал «всеми нашими» жителей Крыма и новых российских регионов, является «больными измышлениями».

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.