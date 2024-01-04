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Члены штаба Байдена написали письмо против политики на Ближнем Востоке

Fox: сотрудники штаба Байдена написали письмо с протестом из-за политики в Газе

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Evelyn Hockstein/Reuters

Более десяти сотрудников предвыборного штаба президента США Джо Байдена опубликовали анонимное письмо, в котором опротестовали политику Белого дома на Ближнем Востоке. Об этом пишет Fox News.

17 действующих сотрудников призвали Байдена выступить с инициативой немедленного прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАС, отмечается в материале.

«Как ваши сотрудники, мы считаем, что для вас является как моральным, так и избирательным императивом публично призвать к прекращению насилия», — написали сотрудники в письме.

Авторы приводят статистику потерь среди мирных палестинцев заявляя, что происходящее на территории анклава «не может быть оправдано».

Как следует из письма, «неизбирательные бомбардировки со стороны Израиля фундаментально противоречат» вере Байдена в справедливость, сочувствие и достоинство человеческой жизни.

«Мы присоединились к этой кампании, потому что ценности, которые вы – и мы – разделяем, стоят того, чтобы за них бороться. Справедливость, сочувствие и наша вера в достоинство человеческой жизни являются основой не только Демократической партии, но и страны», — говорится в письме.

Авторы также предупредили, что стратегия Белого дома на Ближнем Востоке может «стоить выборов 2024 года».

Ранее в США заявили, что слабость Байдена провоцирует атаки на Ближнем Востоке.

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