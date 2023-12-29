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В США заявили, что слабость Байдена провоцирует атаки на Ближнем Востоке

Роджерс: слабость Байдена провоцирует атаки на военных США на Ближнем Востоке

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Kevin Lamarque/Reuters

Глава комитета палаты представителей по делам ВС Майк Роджерс заявил, что слабость президента США Джо Байдена провоцирует нападения на силы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Роджерс отметил, что с октября текущего года силы США на Ближнем Востоке подвергались нападениям более сотни раз. Также он добавил, что морское судоходство в регионе неоднократно находилось в опасности из-за поддерживаемых Ираном группировок. По его словам, атаки будут продолжаться, пока Байден серьезно не отнесется к ответу на эти нападения.

Ранее колумнист The Washington Post Марк Тиссен назвал выдвижением на переизбрание худшим решением президента США Джо Байдена в 2023 году. Второй по значимости ошибкой Байдена в уходящем году Тиссен назвал затягивание поставок военной помощи на Украину. Третью строчку заняло препятствование вступлению Украины в НАТО посредством давления на союзников по блоку.

Ранее экс-сотрудник Белого дома Палмьери назвала 2024 год суперстрашным для Байдена.

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