Кандидат в президенты США обещал не помиловать Трампа в случае избрания

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что в случае победы на выборах не собирается помиловать бывшего президента Дональда Трампа, если он будет признан виновным. Об этом он сообщил в эфире ABC.

«И одна из вещей, которые вам нужно сделать, это посмотреть на человека. Человек должен принять на себя ответственность за то, что он сделал. Как вы думаете, Дональд Трамп когда-нибудь возьмет на себя ответственность за все, что он сделал?» — сказал Кристи.

По его словам, решение по Трампу было бы «самым простым решением, которое приходилось бы принимать на посту президента».

«Вы не принимаете на себя ответственность? Очень жаль. Садитесь в тюрьму», — констатировал Кристи.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в том числе связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года, выборами 2020 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Ранее в США предупредили, чем обернется отстранение Трампа от президентских выборов.