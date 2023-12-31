В США предупредили, чем обернется отстранение Трампа от президентских выборов

Бывший советник Барака Обамы и обозреватель CNN Дэвид Аксельрод заявил, что решение об исключении Дональда Трампа из избирательных бюллетеней «разорвет страну на части», поскольку возникают вопросы в юридической квалификации подобных действий. Его слова приводит CNN.

«У меня есть очень, очень серьезные сомнения по поводу всего этого… Я действительно думаю, что это разорвало бы страну на части, если бы ему действительно помешали баллотироваться, потому что десятки миллионов людей хотят проголосовать за него», — заявил Аксельрод.

По его словам, стратегия Трампа заключается в том, что он использует юридические проблемы, для доказательств того, что политические противники преследуют его и мешают баллотироваться на пост главы государства.

Экс-советник президента отметил, что Трамп «только выиграл с тех пор, как ему начали предъявлять обвинения».

Госсекретарь штата Мэн, демократ Шанна Беллоуз исключила Трампа из списков кандидатов на праймериз под предлогом его причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года со стороны его сторонников. По ее мнению, экс-президент США нарушил 14-ю поправку к конституции страны и не может участвовать в выборах, поскольку помогал «восстанию или мятежу». Юристы политика уже оспорили подобный шаг. Решение в Мэне последовало вслед за схожим постановлением в Колорадо. При этом в Калифорнии, Мичигане и Миссури снять Трампа с праймериз не удалось.

Ранее в США заявили о скорой отмене решения о недопуске Трампа до выборов.