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На Украине раскритиковали местный телемарафон

NYT: на Украине устали от пропаганды местного телемарафона

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Evgen Kotenko/Reuters

Граждане Украины стали меньше доверять украинскому телемарафону «Единые новости», они устали от данной передачи. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

Как говорится в статье издания, раньше телемарафон считался «важным инструментом для сохранения единства» Украины, но теперь все чаще он «высмеивается как не более чем рупор правительства» страны. Зрители этой программы жалуются, что она рисует слишком радужную картину военного конфликта, скрывая тревожные события на линии фронта. Все это в конечном итоге не позволяет подготовить украинских граждан к длительному конфликту, сказано в публикации.

Руководитель киевского Института массовой информации Оксана Романюк, слова которой приводит газета, указала на усталость украинцев от «пропаганды телемарафона».

«Всем надоела эта картинка: «Мы побеждаем, мы всем нравимся и нам дают деньги», — сказала она.

Как заявил NYT глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, телемарафон имеет «опасную сторону, он создает оптимистичный взгляд на ситуацию, а затем приводит к разочарованию».

Издание, ссылаясь на опрос Киевского международного института социологии, также сообщает, что уровень доверия украинцев к телемарафону в последнее время резко упал — с 69% в мае 2022 года до 43% в декабре прошлого года.

До этого журналист британской газеты Guardian Шон Уокер заявил о глобальном унынии и угасании оптимизма на Украине.

Ранее Путин объяснил, как нужно бороться с пропагандой Украины.

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