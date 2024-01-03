Президент Ирана отложил визит в Турцию после теракта в городе Керман

Официальный визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Анкару отложен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечается, что решение перенести запланированный на 4 января визит Раиси было принято по результатам телефонных переговоров лидеров двух стран.

«Президент Эрдоган решительно осудил террористическую вылазку, направленную против мирных граждан, и заявил о том, что Турция находится на стороне Ирана в борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении администрации.

В результате телефонного разговора Эрдоган и Раиси договорились перенести визит на другие сроки.

До этого президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в городе Керман.

Агентство Fars News сообщало, что в иранской провинции Керман назвали взрывы у кладбища, где покоится генерал Касем Сулеймани, террористическим актом.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.