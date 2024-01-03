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Стало известно, когда госсекретарь США снова посетит Турцию

Госсекретарь США Блинкен посетит Турцию с визитом 6 января

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Jonathan Ernst/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетит в Турцию до конца первой недели нового года. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на главу турецкого МИД Хакана Фидана.

»<…> Блинкен прибудет в Турцию в субботу», — уточнил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

По его словам, планируется, что темами для обсуждения станут ситуация в секторе Газа, региональные вопросы, расширение Североатлантического альянса и двусторонние отношения. Фидан отметил, что будет затронут и вопрос продажи Турции истребителей F-16.

Во вторник, 2 января, в Анкаре заявили, что не намерены спешить с одобрением членства Швеции в НАТО. Конкретная дата по ратификации членства Швеции в НАТО на голосовании в Генеральной Ассамблее Великого национального собрания Турции так и не определили.

До этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что позитивные сдвиги США по сделке с F-16 сыграют роль при рассмотрении парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

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