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Министр обороны Италии пожаловался, что на вооружении флота всего 63 ракеты

Глава МО Италии Крозетто пожаловался, что на вооружении флота всего 63 ракеты

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Andrew Medichini/AP

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что на вооружении военно-морского флота страны находится всего 63 ракеты. По данным газеты Il Foglio заявление прозвучало во время заседания комитета по обороне.

Слова Крозетто прозвучали после того, как эсминец ВМС США уничтожил несколько БПЛА хуситов на Ближнем Востоке, выпустив около восьмидесяти ракет.

«А у нас всего 63 ракеты», – констатировал Крозетто.

Как следует из текста, эта цифра поразила всех собравшихся на заседании. Кроме того, по данным издания, похожая ситуация складывается и в сухопутных войсках, где в танковом парке только 20% боевых машин находятся в оптимальном состоянии.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа объяснил, почему Европейский союз (ЕС) задерживает поставки обещанного миллиона снарядов для Украины. В беседе с LRT он заявил, что ЕС не обладает достаточными возможностями военно-промышленного комплекса для реализации подобных объемов.

«Мы должны признать, что мы еще не достигли тех объемов, которые необходимы для продолжения этой военной поддержки Украине», — констатировал Науседа.

Ранее в Британии признали, что возможно поставили Киеву «ядовитую» технику.

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