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Экс-премьер Польши испугался за безопасность страны

Экс-премьер Польши Моравецкий заявил, что безопасность страны под угрозой

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Carlos Osorio/Reuters

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что безопасность Польши находится под угрозой из-за миграционного пакта Европейского союза (ЕС) и возможных пересмотров контрактов на поставку оружия в армию. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Безопасность Польши находится под угрозой из-за тихо принятого миграционного пакта и сомнений в контрактах на поставки оружия. Мы должны работать вместе ради безопасности Польши!» — написал экс-премьер.

По его словам, подобное развитие событий ослабит позиции Варшавы в НАТО и поставит под сомнение способность защитить собственные границы. По его мнению, «Россия не намерена останавливаться».

Он также назвал новое правительство республики «безответственным», обвинив действующую власть в желании «подвергнуть Польшу нелегальной миграции».

До этого депутат Европейского парламента от польской партии «Право и справедливость» Ядвига Вишневска раскритиковала реформу миграционной политики Европейского союза (ЕС), заявив, что она легализует преступную деятельность и ведет к росту опасности на континенте.

Ранее в Польше назвали условие для выживания Европейского союза.

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