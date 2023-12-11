В Польше назвали условие для выживания Европейского союза

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз (ЕС) должен отказаться от централизации ради выживания политического объединения. Об этом он сообщил в своей программной речи во время выступления в сейме, сообщает РИА Новости.

«Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций. Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций», — сказал Моравецкий.

Он также заявил, что правительство Польши не согласится на уменьшение числа вопросов, которое относятся к национальным компетенциями. Речь идет о внешней политике, безопасности, налогах, семейном праве, уточнил премьер страны.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное. При этом оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» объявили о достижении договоренности для создания нового правительства во главе с Туском. 27 ноября Моравецкий принес присягу премьера Польши.

Ранее экс-премьер сравнил срок работы нового правительства Польши с жизнью мухи.