Ударами по Белгородской области России президент Украины Владимир Зеленский ухудшил ситуацию для своей страны. Об этом пишет издание Asia Times.

По мнению автора статьи, Зеленский делает ставку на то, что удары по российским городам усилят поддержку Украины со стороны стран Запада, однако это кажется маловероятным.

«Такие атаки могут привести к совершенно иным результатам для Украины и ее сторонников, потому что Москва может наказать поставщиков ракет, что грозит привести к более широкому конфликту», — продолжает обозреватель.

В публикации указано, что из-за таких действий Украина вообще может лишиться поддержки Запада, нежелающего вступать в прямой конфликт с Россией. Кроме того, Киев могут принудить скорее сесть за стол переговоров с Москвой.

Нападение на город России стало ошибкой и может оказаться смертельной раной для Зеленского, подытожил автор.

С 30 декабря ВСУ активно обстреливают Белгородскую область.

Министерство обороны РФ сообщало, что утром 3 ноября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха».

При этом в ночь на 3 января уже работала система противовоздушной обороны в Белгородском районе. Удалось сбить девять вражеских ракет — две ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.