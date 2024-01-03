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Песков назвал фейком информацию о готовящейся публикации Путина по Украине

Песков: сообщения о «заявлении» Путина по мировой безопасности — фейк

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Александр Казаков/РИА Новости

Публикации о якобы готовящемся в ближайшие дни сенсационном заявлении президента России Владимира Путина по мировой безопасности и Украине — фейк. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет. Это фейк», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов.

В Telegram-канале «Политджойстик» за подписью политолога и профессора ВШЭ Марата Баширова был размещен пост, в котором утверждалось, что «завтра или послезавтра президент Путин может сделать сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу». В публикации указывалось, что это будет не ультиматум, «но жесткое по своим параметрам» заявление.

1 января президент в ходе встречи с военными в госпитале им. Вишневского предсказал Украине скорое опустошение запасов иностранного вооружения, поступающего в республику. По его словам, украинские Вооруженные силы тратят 5–6 тысяч американских снарядов 155-мм калибра за одни сутки боевых действий.

Ранее Путин высказался об условиях завершения конфликта на Украине.

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