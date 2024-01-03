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ХАМАС приостановил переговоры с Израилем по заложникам

Al Arabiya: ХАМАС заморозил переговоры с Израилем по возвращению пленных

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Yousef Masoud/Global Look Press

Радикальное палестинское движения ХАМАС объявило о приостановке переговоров с Израилем по освобождению израильтян, захваченных боевиками 7 октября, после ликвидации в пригороде столицы Ливана члена руководства группировки Салеха аль-Арури. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания охарактеризовал действие Израиля как «террористический акт», назвав его нарушением суверенитета Ливана и усилением враждебности израильского государства по отношению к народу Палестины.

2 января израильский беспилотник нанес ракетный удар по штаб-квартире ХАМАС в районе Дахия на юге Бейрута, ликвидировав тем самым Салеха аль-Арури и командиров боевого крыла палестинского движения.

Шиитская организация «Хезболла» посчитала атаку Израиля посягательством на суверенитет Ливана и заявила, что такое преступление не может остаться безнаказанным.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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