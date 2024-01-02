В Индии оценили важность отношений с Россией

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшакар заявил, что его страна ценит отношения с Россией. Об этом он рассказал в интервью агентству Ani.

В беседе с журналистами министр назвал отношения двух стран «важными и устойчивыми», добавив, что связи с Москвой оказались выгодными для Нью-Дели. Он также отметил важность того, чтобы Индия вдумчиво подходила к сотрудничеству с другими государствами.

«Я сказал это публично в Москве еще до того, как состоялась моя встреча с президентом Путиным, а именно, что мы ценим эти отношения. Это отношения, которые хорошо послужили Индии», — отметил Джайшакар, посетивший ранее Россию с пятидневным визитом.

Глава МИД Индии находился в России с 25 по 29 декабря и за время визита провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, вице-премьером России, главой Минпромторга Денисом Мантуровым, а также был принят президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи с Джайшакаром Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Россию.

Ранее в России назвали Индию и Китай основными партнерами по поставкам нефти и нефтепродуктов.