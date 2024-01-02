Украине предсказали поражение в конфликте с Россией в первой половине 2024 года

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что политические перемены в США и активность кандидата в президенты страны Дональда Трампа влияют на то, какой объем помощи получит Украины. Об этом сообщает Politico.

Дипломат допустил, что Соединенные Штаты перестанут оказывать помощь Украине. В связи с этим он предположил, что украинские войска потерпят поражение в противостоянии с силами РФ в первой половине 2024 года.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью британскому изданию The Economist, в котором определил основные направления в конфликте с Россией в 2024 году. По его словам, центром противостояния станут цели в Черном море и Крыму.

При этом американский профессор стратегических исследований Филлипс П. О'Брайен в статье для The Wall Street Journal (WSJ) выразил мнение, что администрация США во главе с президентом Джо Байденом не хочет победы Украины в вооруженном конфликте с Россией.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.