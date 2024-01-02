Зеленский раскрыл причины провала контрнаступления ВСУ

Утечки информации позволили российским войскам получить преимущество на поле боя против Вооруженных сил Украины. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist.

По его словам, речь идет об информации, которая просочилась в массы летом прошлого года, перед началом украинского контрнаступления.

В этом же интервью Зеленский заявил, что в 2024 году Вооруженные силы Украины сосредоточатся на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке. Он отметил, что изолирование полуострова и подрыв российских военных возможностей является особо важным для Киева.

В The Economist обратили внимание на то, что украинский политик во время своего интервью был раздражен и злился, барабанил пальцами по столу. Журналисты предположили, что Зеленский рассержен на партнеров и недоволен отстраненностью части украинского общества.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.