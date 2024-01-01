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Путин заявил о стратегической инициативе России в зоне СВО

Путин: стратегическая инициатива в зоне спецоперации принадлежит России

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ в зоне спецоперации держит стратегическую инициативу в своих руках. Его слова в ходе встречи с военными в госпитале им. А. А. Вишневского передает ТАСС.

«Если смотреть по итогам года, самое важное — то, что вы на фронте все держите жестко и, более того, практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня», — сказал российский лидер.

Путин также выразил уверенность, что сразить Россию у западных стран категорически не получится, и удовлетворительно оценил ход специальной военной операции.

В ходе встречи с бойцами президент России указал на изменение риторики стран Запада по поводу украинского конфликта. По его мнению, она понемногу меняется, и теперь там все чаще говорят о мирных переговорах, а не о стратегическом поражении РФ.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу в новогоднем обращении заявлял, что планы Вооруженных сил Украины «пошли прахом».

Ранее Путин назвал преимущество российской армии над всеми другими.

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