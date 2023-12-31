Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жители Амстердама потребовали прекратить поставлять оружие Украине

В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Киеву

close
100%
Olivier Matthys/Reuters

В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Десятки человек провели митинг на центральной площади Дам, а затем отправились с белыми флагами под барабанную дробь по улицам города.

Один из организаторов мероприятия Перта Оттенхоф заявила, что лидеры стран Запада устали от президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, западные лидеры больше не хотят давать деньги украинскому президенту. Также она выразила уверенность, что Россия одержит победу в этом конфликте. Кроме того, Оттенхоф сказала, что главы западных государств желают выйти из этого конфликта, не потеряв лицо.

31 декабря премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал упоминать Украину в своем новогоднем обращении.

До этого в Совфеде констатировали, что события на Украине развиваются провально для Запада.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что на Украине нет денежных средств на мобилизацию населения страны.

Ранее сообщалось, что на Украине «прохладно» восприняли новый пакет помощи от США.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами