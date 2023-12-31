В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Десятки человек провели митинг на центральной площади Дам, а затем отправились с белыми флагами под барабанную дробь по улицам города.

Один из организаторов мероприятия Перта Оттенхоф заявила, что лидеры стран Запада устали от президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, западные лидеры больше не хотят давать деньги украинскому президенту. Также она выразила уверенность, что Россия одержит победу в этом конфликте. Кроме того, Оттенхоф сказала, что главы западных государств желают выйти из этого конфликта, не потеряв лицо.

31 декабря премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал упоминать Украину в своем новогоднем обращении.

До этого в Совфеде констатировали, что события на Украине развиваются провально для Запада.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что на Украине нет денежных средств на мобилизацию населения страны.

Ранее сообщалось, что на Украине «прохладно» восприняли новый пакет помощи от США.