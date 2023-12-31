Польский генерал объяснил провал контрнаступления Украины

Экс-командующий подразделением польского спецназа, генерал Роман Полько заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошло с «некоторым успехом», однако сложно оценить, насколько он значим. По его словам, оно началось слишком поздно, с недостатком ресурсов и ограниченной помощью от НАТО. Его слова приводит Do Rzeczy.

«Мы ожидали контрнаступления, но оно началось слишком поздно, с недостаточными ресурсами, а главное, помощь, оказанная НАТО, ограничилась предоставлением техники и вооружения, предназначенных для утилизации. Даже боеприпасы утилизируются в большем количестве, чем передаются в Украину, что само по себе непонятно», — сказал Полько.

С его точки зрения, Киеву нужно оказывать больше поддержки. По его мнению, бюджет России не сопоставим с бюджетом Европейского союза и США. Он призвал ВПК Европы и США активизироваться, чтобы «реально помочь Украине».

«Трудно провести эффективное наступление, если вы получаете лишь незначительное количество боеприпасов и припасов, причем в разных вариантах. Это, безусловно, способствовало тому, что это наступление началось не в лучшее время», — констатировал польский генерал.

До этого он сообщил, что командование украинских войск сделало упор на ведение пропаганды, что привело к провалу контрнаступления.

«Вместо того чтобы добиваться успехов на фронте, они искали пропагандистской победы», — заявил военный в разговоре с журналистами.

Ранее военный заявил о понимании Западом бессмысленности помощи Украине.