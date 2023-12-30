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Кабмин Украины утвердил состав набсовета «Укроборонпрома»

Кабмин Украины утвердил состав наблюдательного совета «Укроборонпрома»

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Michael Kuenne/Global Look Press

В государственном украинском концерне «Укроборонпром» сообщили, что кабинет министров страны утвердил состав набсовета общества «Украинская оборонная промышленность» в который вошла президент оборонно-промышленной коалиции Аризоны Линди Смит. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кабинет министров Украины назначил наблюдательный совет акционерного общества «Украинская оборонная промышленность». Это один из ключевых этапов реформы корпоративного управления государственного сектора отечественного ОПК», — следует из сообщения госконцерна.

Сообщается, что со стороны Украины выступили бывший председатель наблюдательного совета «Укроборонпрома» Тимофей Милованов от минэкономики, Давид Ломджария от минобороны и Линди Смит от министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ранее сообщалось, что государственный оборонно-промышленный концерн Украины «Укроборонпром» сменил юридический статус и название. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин отметил, что далее сформируется наблюдательный совет. Также он добавил, что имущество и штат предприятия передадут акционерному обществу.

Ранее сообщалось, что концерн Rheinmetall основал совместное предприятие с «Укроборонпромом» на Украине.

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