ЦИК Азербайджана зарегистрировал Алиева кандидатом в президенты

Азербайджанский Центральный избирательный комитет (ЦИК) зарегистрировал действующего президента страны Ильхама Алиева кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Зарегистрировать Ильхама Алиева, кандидатура которого выдвинута партией «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан». — «Газета.Ru»), кандидатом в президенты на назначенных на 7 февраля внеочередных выборах главы государства», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что глава Центрального избирательного комитета (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов сообщил, что заявку на участие в досрочных выборах президента страны подали уже 15 кандидатов. Панахов рассказал, что семь кандидатур уже утверждены, а еще восемь ожидают одобрения.

Досрочные выборы в стране состоятся 7 февраля 2024 года. Об их проведении объявил сам действующий президент страны Ильхам Алиев.

До этого ЦИК Азербайджана утвердил кандидатуру Алиева на выборах президента. Действующая конституция Азербайджана не ограничивает число сроков на посту президента для одного человека. Ильхам Алиев занимает пост президента уже четвертый срок подряд. До прихода Ильхама Алиева к власти его отец, Гейдар Алиев, дважды избирался президентом Азербайджана — в 1993 и 1998 годах.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.