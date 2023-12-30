Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством ряд глав иностранных государств и правительств, передает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, российский лидер направил поздравительные телеграммы руководителям стран Содружества Независимых Государств (СНГ), а также Абхазии и Южной Осетии.

Путин также поздравил председателя КНР и президентов Бразилии, Боливии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Лаосской Народно-Демократической Республики, Никарагуа, Сербии, Турции. Кроме того, он направил поздравления премьер-министру Венгрии, президенту и премьер-министру Индии.

Путин не стал поздравлять президентов Молдавии и Украины, а также лидеров недружественных РФ стран.

До этого Путин заявил, что у России много друзей во всем мире.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России.