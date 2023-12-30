Зеленского и Умерова призвали уйти в отставку

Бывший советник экс-премьера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, а также министр обороны Рустем Умеров должны уйти в отставку из-за неспособности защитить страну от российских ударов. Свое мнение он высказал в YouTube-канале.

Соскин уверен, что если действующее правительство Украины продолжит свою работу, то в скором времени такого государства попросту не будет.

По слова политолога, раз Зеленский и Умеров не могут противостоять президенту России Владимиру Путину, раз нет денег и оружия, то необходимо сесть за стол переговоров и объявить о прекращении огня.

Также Соскин высказал мнение, что Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине вплоть до Нового года.

29 декабря Россия нанесла по Украине массированный воздушный удар, поразив множество целей на всей территории страны. В тот же день генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что российские войска поразили одно из мощнейших украинских предприятий.

Ранее в Киеве заявили, что Россия выпустила ракеты по месту производства ракет и дронов ВСУ.