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Постпред России в ООН оценил будущее правительства Украины

Небензя заявил, что будущее правительства Украины под угрозой, его время истекает

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Mary Altaffer/AP

Будущее правительства Украины под серьезной угрозой, его время истекает. Такое заявление на заседании СБ ООН сделал постпред России при организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

При этом, по словам посла, мирным украинцам, украинскому языку и культуре ничто не угрожает.

Небензя напомнил, что вскоре после начала СВО переговоры России и Украины могли привести к мирному решению вопроса.

«Это было в марте-апреле 2022 года. То, что это был прекрасный вариант для Украины, на днях признал украинский переговорщик Александр Чалый. А то, что воспользоваться им киевскому режиму не дали лондонские и вашингтонские хозяева, сегодня уже стало подтвержденным фактом», — сказал постпред.

По заявлению Небензи, СВО направлена не против украинского народа, а «против преступного киевского режима, не пожелавшего закончить войну против своих же сограждан на Донбассе».

30 декабря Россия предупредила Запад о плохих новостях с Украины в ближайшее время.

Ранее Помощница Залужного призвала идти в ВСУ словами «все равно все умрем».

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