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Зеленский уволил главу Тернопольской области

Зеленский уволил главу администрации Тернопольской области Труша

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша. Об этом говорится в сообщении на сайте офиса главы государства.

«Уволить Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — сказано в документе.

До этого правительство Украины согласовало увольнение Труша. Он возглавлял Тернопольскую областную администрацию с 2020 года.

22 декабря сообщалось, что государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Украины Максима Сандыгу уволили через четыре дня после назначения. Сандыга с 2021 года занимал должность заместителя председателя назначенной украинскими властями Донецкой облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

До этого Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.

Ранее Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной раде.

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