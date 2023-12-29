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Экс-главу минфина Румынии хотели сделать вице-президентом Молдавии

Экс-главе минфина Румынии предлагали стать вице-президентом Молдавии

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Михай Карауш/РИА Новости

Главу ЦБ Молдавии и экс-главу минфина Румынии Анку Драгу до назначения на ее пост хотели сделать вице-президентом страны, однако этот вариант отверг экс-глава ЦБ Молдавии Октавиан Армашу. Об этом заявил депутат правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) Раду Мариан, его слова приводит агентство «Sputnik.Молдова».

«Я так знаю, что госпожа Драгу была предложена Армашу в качестве вице-президента. Она была на виду, не появилась в последний день», — заявил депутат.

До этого Международный валютный фонд обеспокоился быстрой процедурой отставки главы ЦБ Молдавии Октавиана Армашу и заменой его на экс-главу минфина Румынии Анку Драгу.

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Анка Драгу, назначенная главой центробанка страны, является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии.

Ранее экс-глава минфина Румынии возглавила ЦБ Молдавии.

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