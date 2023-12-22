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Экс-глава минфина Румынии возглавила ЦБ Молдавии

Экс-глава минфина Румынии Анка Драгу возглавила Нацбанк Молдавии

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Maryus70/Wikimedia Commons

Бывшая глава минфина Румынии Анка Драгу возглавила Национальный банк Молдавии. Об этом сообщает Sputnik Молдавия.

Женщина также занимала пост главы Нацбанка Румынии.

Предшественник Драгу на посту главы молдавского регулятора Октавиан Армашу был отправлен в отставку в связи с обвинениями в хищении миллиарда леев.

По данным NewsMaker, женщина получила гражданство Молдавии 22 декабря.

«Для меня большая честь внести вклад в европейский курс Молдовы. Нам нужны сильные, независимые институты, чтобы обеспечить экономическую стабильность страны и процветание для всех граждан», — прокомментировала свое выдвижение на пост главы Нацбанка Румынии экономистка.

До этого президенту Молдавии Санду выписали премию в Румынии за «европейские ценности».

Ранее в Румынии заявили о поддержке решения по переговорам о вступлении Молдавии и Украины в ЕС.

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