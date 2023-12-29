Сторонники Трампа назвали его отстранения от праймериз нападением на демократию

В предвыборном штабе экс-президента США Дональда Трампа назвали отстранения бывшего главы государства от праймериз попытками вмешательства в выборы и нападением на демократию. Об этом пишет американская газета New York Times со ссылкой на представителя предвыборного штаба Трампа Стивена Чунга.

«Стивен Чунг, представитель предвыборного штаба Трампа, заявил в четверг вечером, что решения как в штате Мэн, так и в Колорадо были «партийными попытками вмешательства в выборы», которые представляли собой «враждебное нападение на американскую демократию»», — говорится в сообщении издания.

До этого сенатор-республиканка Сьюзан Коллинз заявила о необходимости допустить Трампа до праймериз в штате Мэн.

Госсекретарь штата Мэн, демократ Шанна Беллоуз исключила Трампа из списков кандидатов на праймериз под предлогом его причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года со стороны его сторонников. По ее мнению, экс-президент США нарушил 14-й поправку к конституции страны и не может участвовать в выборах, поскольку помогал «восстанию или мятежу». Юристы политика уже оспорили подобный шаг. Решение в Мэн последовало вслед за схожим постановлением в Колорадо. При этом в Калифорнии, Мичигане и Миссури снять Трампа с праймериз не удалось.

Ранее в Калифорнии не смогли отстранить Трампа от выборов.